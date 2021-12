Calcio/ Genoa, è Piccoli il nome caldo in entrata - LevanteNews

E’ il Genoa la squadra più vicina a Roberto Piccoli, attaccante dell’Atalanta e l’anno scorso in prestito allo Spezia: la notizia è stata riportata da Sky Sport.

Il calciatore verrebbe mandato in prestito dal club bergamasco per giocare con più continuità dopo soltanto dieci presenze condite con un gol contro il Torino.

Sulle sue tracce ci sono il Monza, che milita in serie B e l’Empoli ma i rossoblu sono balzati avanti e potrebbero assicurarsi il ragazzo e averlo già per la sfida del 6 gennaio contro il Sassuolo.

Sempre dall’Atalanta potrebbe arrivare anche Miranchuk presente nell’ultima gara di campionato in campo per 65 minuti. In uscita invece possibile addio di Caicedo che fin qui ha giocato poco causa infortuni e di Ekuban pronto a tornare in Turchia.