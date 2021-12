Avegno: asilo Testana e parco Portofino, opposizione all'attacco - LevanteNews

Da Margherita Ceravolo, consigliere comunale di Avegno

Consiglio comunale del 16 dicembre. Chiediamo che dal DUP venga eliminata la frase ” In alternativa la cessione”, in riferimento all’asilo di Testata (se non viene fatta una rsa). No alla cessione!!!. In Consiglio il sindaco ha risposto che non è loro intenzione e che la frase sul DUP è una svista. Noi vigileremo!!!

Contestiamo che il ricorso al Tar contro il parco di Portofino sia un onere per il Comune ossia per i cittadini senza avergli mai chiesto nulla in merito. Quale l’interesse preminente del Comune? Perché non l’ha pagato la Giunta o il partito che li sponsorizza?

Abbiamo proposto che il comune aiuti economicamente le famiglie degli alunni over 12 che usano i trasporti pubblici per la scuola dell’obbligo e devono fare obbligatoriamente il green pass.