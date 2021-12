Sestri: Chiesa di San Pietro in Vincoli, l'orario di visita del presepe - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Anche quest’anno, per Natale, appuntamento con uno dei simboli della nostra tradizione: il presepe, capace di rafforzare il legame fra i membri della comunità.

Fra i presepi da visitare quest’anno, anche quello genovese di Santa Caterina nella chiesa di S. Pietro in Vincoli, realizzato in prima persona dai confratelli dei Disciplinati di Santa Caterina in tre mesi di lavoro: nulla di quello che viene esposto è stato infatti acquistato, poiché le case, i muri e i meccanismi che animano il presepe sono stati fatti a mano.

Il presepe sarà visitabile tutti i giorni come da calendario seguente:

– da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18

– sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18