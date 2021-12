Dal Coro Voci d’Alpe

Facendo seguito all’invito dell’Amministrazione Comunale di Santa Margherita ligure volto ad evitare qualsiasi possibile esposizione del pubblico al rischio Covid19 in questo periodo di aumento dei contagi, il coro Voci d’alpe ha deciso di NON SVOLGERE il Concerto di canti dedicati al Natale previsto per Lunedi 27 dicembre 2021 alle ore 21.15 nella Basilica di NS della Rosa .