RASSEGNA STAMPA. Oggi i quotidiani non sono in edicola - LevanteNews

Oggi, domenica 26 dicembre, auguri a Stefano. Oggi è una festa cristiana considerata giornata festiva a tutti gli effetti. Proverbi: “Sbaglia anche il prete a dir messa”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Oggi i giornali quotidiani non sono in edicola come previsto dal contratto nazionale per i giornalisti della carta stampata.

Nel Levante notte trascorsa senza avvenimenti di rilievo.

Tra le notizie del giorno frane e danni con chiusura temporanea di strade, già riaperte, nello Spezzino, in Val di Magra.

Covid: il ritorno a scuola, il 10 gennaio, con mascherine Fpè2.I turisti che si scoprono contagiati in Italia, dovranno pagarsi le spese. Ieri annullati 6.000 voli nel mondo. Il nuovo fronte di guadagno derivante dal covid sarà la ventilazione. In Francia oltre 100.000 contagi giornalieri.

E’ stato lanciato nello spazio il telescopio James Webb che tra 200 giorno inizierà ad inviare immagini dell’universo.

In Inghilterra mentre la regina Elisabetta pronunciava un messaggio alla nazione, un diciannovenne armato ha cercato di raggiungere gli appartamenti reali nel Castello di Windsor dove la famiglia reale trascorre le vacanze.