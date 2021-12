Rapallo: giovedì 30 Consiglio comunale in presenza e 13 punti all'ordine del giorno - LevanteNews

Il Consiglio comunale di Rapallo è convocato per giovedì 30, alle ore 20 in presenza nonostante l’acuirsi dei contagi. E per i superstiziosi sono 13 i punti all’ordine del giorno. Se non si dovesse raggiungere il numero legale l’assemblea tornerebbe a riunirsi il 31 alla stessa ora e in attesa del nuovo anno.

Di seguiti i punti all’ordine del giorno:

“Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

2 Finanziamento redimibile a favore della partecipata Atp spa, ora Amt spa; concessione termini proroga termini di restituzione e conseguente variazione di bilancio

3 Rendiconto 2020 presa d’atto e adempimenti conseguenti

4 Ratifica deliberazione 325 della giunta comunale ad oggetto variazione di bilancio

5 Ricognizione delle società partecipate

6 Integrazione e modifiche al programma biennale degli acquisti

7 Riconoscimento debito fuori bilancio uffici immobili

8 Quarto aggiornamento elenco annuale lavori pubblici 2001 e programma triennale opere pubbliche; contestuale aggiornamento del Dup

9 Modifiche al regolamento di polizia urbana

10 Modifiche al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, esposizione pubblicitaria ed aree mercatali

11 Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti

12 Riconoscimento debiti fuori bilancio uffici immobili

13 Mozione del consigliere Mauro Mele relativa alla richiesta di una discussione sull’annullamento del Puc.