Della paura mi fido - LevanteNews

E’ interessante notare l’ ingenuità e, nel contempo, l’ ostilità con cui l’individuo affronta la vita quotidiana e delimita i confini delle proprie relazioni col mondo circostante.

Detto fatto, in via generale, con chirurgica nettezza egli suddivide il mondo in due categorie: la ristretta rassicurante categoria dei familiari & delle persone conosciute e quella ampia e insidiosa delle persone sconosciute.

Lasciando da parte le relazioni sociali da business, in tutto il resto persiste l’idea di considerare degno e amichevole solo chi si conosce da lunga data, parafrasando Luigi Meneghello, e di delimitare un preciso confine temporale entro e non oltre il quale le circostanze e gli episodi affettivi sinceri hanno avuto modo di accadere, malgrado il “compagno di scuola, compagno di niente” dell’omonima canzone di Antonello Venditti.

Da qui si palesa l’ingenuità umana: escludere la possibilità di vere amicizie nell’età adulta. E, di male in peggio, calibrare ogni azione cautelativa fondandola sull’ anzidetta brutale categorizzazione.

Forme di cautela carenti nei presupposti e tragiche negli esiti, tanto più che ogni persona conosciuta, prima di essere tale, era una “perfetta sconosciuta”, rielaborando il titolo del film di Paolo Genovese (2016).

Ogni luogo-comune è tipicamente pregiudizievole e, in quanto tale, non potrà che riservare una statistica ricorsiva di sorprese delusorie.

Il ristretto circuito degli affetti personali sconta la debolezza dei suoi presupposti nella regola stessa che lo costituisce e nella misura in cui attinge ed è mortificata in un organigramma artificiosamente pianificato.

Riflettendo ancora su questo organigramma, è opportuno volta per volta, a latere della rigida categorizzazione conosciuti/sconosciuti, buoni/cattivi, riscoprire da adulti la chance insita in nuove conoscenze, evitando l’ossessiva paura di fidarsi degli altri.

In conclusione, non v’è dubbio che il cosiddetto progresso nell’esistenza umana abbia contribuito a creare un invalidante clima di insicurezza e di sospetto. Un clima che pari pari riecheggia nel profetico fraseggio “senza la mia paura mi fido poco” tratto da un brano datato 1973 di Fabrizio De André.