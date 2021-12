Chiavari: "Se i consiglieri di maggioranza sono invisibili" - LevanteNews

Il Presidente del Consiglio, Avv.Antonio Segalerba, ha convocato per il 30 p.v. adunanza pubblica del Consiglio Comunale da “remoto”.

Al primo punto dell’ordine del giorno si legge:

Annullamento in autotutela della deliberazione consiliare n.78 in data 20 dicembre 2021 ad oggetto:” Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e suoi allegati”.

Autotutela di chi? Autotutela perché?

L’ avvocato vuole difendere il suo comportamento per non essersi accorto di non avere il numero legale?

Dalla maggioranza, composta da dieci votanti, mancavano Corticelli Alberto e Trocar.

Come riportato nella registrazione audio visiva, al tempo di: un’ora, trentaquattro minuti e quarantanove secondi dall’inizio del consiglio comunale, abbandonava la seduta la consigliera Galli senza avvisare, così come, successivamente, uscivano altri consiglieri comunali tra cui Brignole, Cesaretti, Sandro Garibaldi, Silvia Garibaldi e Giardini, altresì senza avvisare.

Nonostante il rientro dei consiglieri Brignole e Cesaretti, da quel momento la maggioranza rimaneva in sette componenti e di conseguenza senza il numero legale.

Il Presidente del Consiglio doveva preoccuparsi, a quel punto, del numero dei suoi consiglieri.

Quando, dopo due ore, nove minuti quarantaquattro secondi (come riscontrato nella registrazione audio visiva), il Presidente del Consiglio avvocato Antonio Segalerba dichiarava:”…voti a favore sette, voti contro nessuno, (ridendo) non c’è nessuno, la pratica è approvata….”. Riscontrava di fatto l’assenza di Sandro Garibaldi, Silvia Garibaldi e Giovanni Giardini. Ci pare chiaro su chi ricada la responsabilità dell’errore.