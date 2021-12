Chiavari: consiglio comunale bis sul bilancio di previsione - LevanteNews

Il Consiglio comunale di Chiavari è convocato giovedì 30 alle ore 21.30 con due punti all’ordine del giorno. Atto dovuto al fatto che il documento era stata votato senza che in aula vi fosse il numero legale di consiglieri; i tre della minoranza erano usciti senza chiedere la verifica e il documento era stato approvato da soli 7 consiglieri di maggioranza.

1 Annullamento in via di autotutela della deliberazione consiliare n° 78 in data 20 dicembre 2021 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e suoi allegati”

2 Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e suoi allegati”.

Sarà interessante capire se l’assessore Alessandra Ferrara dovrà ripetere la lunga e dettagliata relazione o se la stessa verrà data per letta.