Calcio/ Genoa, Criscito è di nuovo papà: è nata Alice - LevanteNews

Fiocco rosa in casa Genoa: Domenico Criscito è diventato papà di Alice. L’annuncio è arrivato da parte della società tramite la sua pagina Facebook.

Per il capitano rossoblu, fin qui autore di una prima parte di campionato al top, la gioia di essere padre per la terza volta.

“Ancora una volta hai dimostrato quanto sei forte amore mio.. affrontare un parto da positiva e da sola non è facile ma tu sei stata una forza della natura.. finalmente Alice è con noi. Giustamente essendo una femminuccia te l’ha fatta sudare un po’.. dispiace tantissimo non essere lì accanto a te e non vedo l’ora di avervi qui.. benvenuta piccola principessa.. papà ti aspetta a braccia aperte”, ha scritto il capitano del Genoa su Instagram.