Bogliasco: lunedì stop mattutino all'energia elettrica, le vie interessate - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

Lunedì 27 dicembre a causa di lavori sulla rete elettrica sarà interrotta l’erogazione del servizio elettrico dalle 8,30 alle 13,30 nelle seguenti vie:

via pontiroli da 3a a 7, da 7b a 13, da 23 a 43, 43box

via pontiroli da 2 a 10, da 14 a 18

via adelina a sn, da 2 a 4

via pontiroli ip, cant, sn2

via armanna da 16 a 22a

via armanna da 17 a 21

via armanna cant, sn2

via adelina a 3c

Il gestore comunica che l’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione e che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.