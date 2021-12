Sori: lunedì concerto della pianista Federica Archetti - LevanteNews

Da Aldo Pezzana, priore dell’Oratorio di Sant’Erasmo

Lunedì 27 dicembre alle ore 17,30 presso l’Oratorio di Sant’Erasmo in Sori, Concerto della pianista Federica Archetti. Verranno eseguite musiche di Mozart, Haydn, Bach, Schumann e Chopin.

Federica Archetti è nata a Brescia nel 1997, ha iniziato a suonare il pianoforte a 5 anni, è stata ammessa al Conservatorio di Brescia nell’anno accademico 2008/2009 ed ha concluso gli studi con il diploma accademico di II livello in pianoforte nel 2019.

Nonostante la sua giovane età ha maturato una bella esperienza partecipando a concorsi nazionali ed internazionali ed esibendosi sia in concerti solistici che in duo a quattro mani in Italia e all’estero. Attualmente insegna pianoforte al liceo musicale di Darfo.

L’ingresso è gratuito, per accedere al concerto è necessario indossare la mascherina ed esibire il Green Pass; per il rispetto del distanziamento la sala ha una capienza di 50 posti.