San Colombano: Renato Lagomarsino, riconoscimento del Comune - LevanteNews

Renato Lagomarsino è un istituzione. Non solo per la Fontanabuona, ma per tutto l’entroterra e il Tigullio. E’ uno storico che per la sua vallata ha fatto veramente tanto a partire dal Lascito Cuneo che ha sempre gestito con passione. La passione e l’amore per la sua terra, peraltro, sono alla base delle sue molteplici attività anche in campo turistico. Mercoledì 29, in occasione del suo 90° compoleanno, Carlka Casella sindaco di San Colombano Certenoli gli consegnerà un riconoscimento. L’appuntamento è alle 11 al Museo del Lascito Cuneo.