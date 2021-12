Ruta: dimenticata la targa dell'alpino volontario morto in guerra - LevanteNews

Pietro Chiesa era un alpino, interventista e quindi volontario nel corso della guerra del 1915-1918. L’8 ottobre 1916 cadde in combattimento a Susa Alta. E Camogli gli dedicò una strada nella sua Ruta. La targa in marmo che lo ricorda, esiste ancora oggi, ma è completamente abbandonata e si fatica a leggerla. Non c’è traccia di corone di alloro e neppure di una pulita. Davvero strano perché l’amministrazione comunale non solo rende omaggio ai partigiani, ma ricorda ogni anno i suoi caduti con un corteo al monumento loro eretto. A deporre una corona di alloro al monumento a Simone Schiaffino, eroe garibaldino caduto a Calatafimi, ci pensa invece la Massoneria.