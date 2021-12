Pallanuoto M/ Camogli, alla Rari Nantes Tommaso Baldineti - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Un regalo per tutti i tifosi del Camogli. Il Club, infatti, in questa giornata di festa comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento del giovane mancino classe 2001. Tommy, già passato a Camogli negli Under 15, ha debuttato in A2 con la calottina della Sportiva Sturla prima di trasferirsi due anni alla Metanopoli con cui ha disputato un campionato di A2 e uno, quello dello scorso anno in A1. Nei mesi scorsi Baldineti ha disputato il campionato americano giocando 26 partite in due mesi e segnando oltre 80 gol.

“Sono davvero felice di essere tornato alla Rari Nantes Camogli”, commenta Tommaso, “Sono qui principalmente per tre fattori. Il primo è sicuramente Angelo Temellini. Si tratta di un tecnico che stimo moltissimo e che fin dalle prime chiacchierate mi ha fatto una grandissima impressione. In secondo luogo la squadra. È un gruppo che ho sempre ammirato, uno di quelli nei quali sarà un piacere ambientarsi. Questo è un collettivo che si conosce a memoria e che ha degli automatismi ben precisi e io non vedo veramente l’ora di dare tutto per questi colori. Come terzo fattore, forse il più importante, sono qui per i tifosi. Giocare a Camogli per un ragazzo penso che sia il top. Ho un ricordo meraviglioso del tifo bianconero di quando giocavo alla Metanopoli. Ricordo questo big match e il clima indescrivibile nel quale giocammo. Credo che qui ci sia uno spirito d’appartenenza unico e non aspetto altro che scendere in vasca per farmi travolgere da questo entusiasmo. Conosco già molti componenti della rosa. L’anno scorso ho giocato sia con Bianco che con Monari, ma anche gli altri ragazzi li conosco molto bene. Negli ultimi mesi ho avuto la possibilità di fare un’esperienza bellissima negli Stati Uniti. Non sarà una pallanuoto estremamente tattica, ma dal punto di vista fisico sono stati mesi molto importanti per la mia formazione. In estate ero stato chiaro con l’allenatore e il direttore sportivo e la loro comprensione mi aveva colpito tantissimo, tanto che, appena terminato il campionato americano, ho deciso di rientrare in Italia e di giocarmi questo campionato con il Camogli. Ho seguito da lontano e ho visto che si tratta di un torneo molto difficile, ma anche per questo gli stimoli da parte mia saranno tantissimi”.