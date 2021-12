Natale: la pioggia non spaventa gli ospiti; da domani nuovi arrivi - LevanteNews

E’ stato certamente un Natale diverso. Dati certi al momento non esistono, ma un giro di telefonate conferma che la pioggia non ha condizionato le presenze di chi aveva deciso di trascorrere le vacanze in Riviera e da domani ci saranno altri arrivi di chi non ama particolarmente la montagna. Riaperte molte seconde case e molte case vacanza. “Noi non abbiamo ricevuto disdette – spiega un imprenditore del settore – comunque se un nostro cliente rinunciasse tratteniamo la caparra che lui può utilizzare con un soggiorno fino a marzo. Non oltre perché già arrivano le prenotazioni per Pasqua (17 aprile) e per l’estate”. Hanno lavorato bene anche i ristoranti: “Nonostante l’obbligo del green pass i clienti sono arrivati. Disdette? Qualcuna dovuta all’obbligo di quarantena da parte di un membro della famiglia”. Fattore questo che ha fatto cambiare programma a tante famiglie.

Certo il Natale non ha premiato il consumismo. Non c’è stata la corsa ai regali come avveniva in anni non lontani e alcune categorie soffrono sia la crisi economica generata dal covid sia gli acquisti effettuati via internet che sembrano aumentare giorno dopo giorno.

L’impressione è che sia stato un Natale in cui si è pensato più a chi si trova in difficoltà e ai valori tradizionali del Natale compresa una rivalutazione del presepe.