Meteo: per il sole bisogna aspettare, almeno sul Levante - LevanteNews

Oggi, sabato 25 dicembre, continua il flusso umido atlantico con il transito del fronte che favorisce piogge da sparse a diffuse e cumulate anche significative su C, fino al tardo pomeriggio. Possibili rovesci o isolati temporali su CE con intensità fino a moderata. Rinforzo dei venti nel pomeriggio, settentrionali (40-50 km/h) tra parte orientale di A e B, meridionali su C.

Domani, domenica 26, una nuova ondulazione atlantica interessa il Centro-Levante della regione apportando piogge sparse e rovesci con cumulate fino a significative su C. Precipitazioni in genere moderate, tuttavia non si escludono fenomeni localmente fino a forti con una bassa probabilità di temporali forti su C e possibili allagamenti localizzati. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Osservare le norme di autoprotezione.

Dopodomani, lunedì 27 dicembre, da metà giornata peggiora a partire da ponente per il passaggio di un nuovo fronte atlantico. Sono previste piogge sparse e rovesci, al più moderati, in particolare su Centro-Levante.