Vaccino: dosi booster, c'è l'estensione anche alla fascia 16-17 anni - LevanteNews

Terza dose booster anche ai giovani tra i 16 e 17 anni e gli adolescenti fragili di età compresa tra i 12 e i 15 anni: lo ha previsto la circolare del ministero della Salute specificando che la somministrazione partirà da lunedì 27 dicembre.

Aifa – secondo quanto apprende l’Ansa- si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15 anni entro il mese di gennaio

“Visto il parere della Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, si rappresenta che, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID19 – si legge nella circolare riportata dall’Ansa – è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12-15 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 18 anni di età”.

“Si specifica – si legge ancora nella Circolare – che restano valide le priorità di accesso alla vaccinazione e le raccomandazioni relative ai soggetti a partire dai 18 anni di età”, trasmesse con le circolari precedenti.