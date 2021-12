Sori: "Guardiamo al futuro con speranza, Buon Natale a tutti" - LevanteNews

Dal Comune di Sori

Anche quest’anno il Santo Natale non potremo festeggiarlo completamente liberi dai vincoli che la pandemia ci impone, ma le esperienze sino ad ora vissute, le conoscenze acquisite, ci devono sostenere e far guardare con fiducia e speranza al futuro.

Questo Natale sia occasione quindi per essere una comunità vicina alla famiglia, amica dei suoi vecchi e dei suoi giovani.

Buon Natale a tutti i Soresi.

Buon Natale a tutti i nostri giovani, speranza per il futuro.

Buon Natale ai bambini, che sono la nostra più grande ricchezza.

Buon Natale agli anziani, custodi delle nostre radici e di una memoria storica che è insegnamento di vita.

Come Amministrazione vogliamo ringraziare tutti i commercianti, gli artigiani, le associazioni, i singoli cittadini che hanno contribuito alla realizzazione di questo “Natale tra le vie soresi 2021”.

Questi sono dei segni importanti che denotano l’attaccamento e l’amore per il nostro paese.

A nome mio e dell’Amministrazione Comunale Vi auguro un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.

Il Sindaco

Mario Reffo