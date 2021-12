Recco: "Rispettiamo le regole e vacciniamoci. Buon Natale a tutti voi" - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

“Cari concittadini indirizzo a tutti voi il mio più sincero augurio di Buon Natale e buone feste. Tutti noi avevamo sperato in un graduale ritorno alla normalità che, purtroppo, non è ancora avvenuto. Stiamo vivendo una nuova fase critica dell’emergenza sanitaria. Esorto tutti a vaccinarsi per contrastare il Covid che sta condizionando la nostra vita. Così come è importante continuare a rispettare le regole e tutte le precauzioni necessarie. La nostra comunità ha dimostrato di essere coesa, partecipe alla vita della città e capace di affrontare le difficoltà. Alcuni obiettivi sono stati più facili da raggiungere, altri richiedono più tempo e maggiori risorse, ma il nostro impegno è costante e continuo: abbiamo voglia di fare bene e di rispettare il programma di mandato. Auguro a tutti voi un Buon Natale ed un Sereno Anno Nuovo, migliore di quello che sta finendo”.