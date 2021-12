Rapallo: il nipote del sindaco Turpini muore in incidente di moto - LevanteNews

In un incidente autonomo avvenuto ieri sulla soprelevata a Genova è morto Giacomo Stefano Fantoni, 43 anni, figlio di Mauro Fantoni, giornalista per anni capo ufficio stampa della Provincia di Genova ed ora sindaco al secondo mandato del Comune di Montoggio. Il nonno di Giacomo Stefano Fantoni per parte materna era il sindaco di Rapallo Rinaldo Turpini. La tragedia oltre gettare nello sconforto e nel dolore i genitori del giovane centauro, ha colpito in modo particolare la nonna Clara Arena Turpini che, ricambiata, adorava il nipote.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente effettuata dalla polizia municipale di Genova, Fantoni avrebbe perso il controllo della moto su cui viaggiava andando a sbattere contro il guard rail. La polizia sta cercando i testimoni che aveva segnalato l’incidente.