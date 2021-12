Rapallo: da oggi al 26 annullati gli eventi itineranti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapoallo

A seguito delle indicazioni del Consiglio dei Ministri del 23 Dicembre, in attesa della pubblicazione del Decreto Natale 2021, il Comune di Rapallo ha ritenuto necessario annullare gli eventi itineranti, correlati al progetto “Rapallo. Il Natale dei Bambini”, in programma per le giornate di oggi 24 dicembre, domani 25 dicembre e domenica 26 dicembre.

I laboratori all’interno dei parchi invece potranno essere regolarmente svolti con obbligo di mascherina FFP2 (per animatori ed utenti) nel rispetto del distanziamento interpersonale.

Verranno resi noti aggiornamenti non appena disponibili.