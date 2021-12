Parco Portofino: "Babbo Natale soldi non ne ha portato, il divieto di caccia sì" - LevanteNews

Da Pino Lanata, cacciatore esiliato



… e il Parco Grande Nazionale di Portofino è arrivato a Natale! Il recente libro di Francesca Marciano “Animal spirit – storie” finisce con la frase: …poi non si mosse più nulla e scese il silenzio.

Con tale frase si conclude la drammatica scena della cattura/uccisione di un gabbiano da parte di due falchi ben addestrati dal falconiere.

Tale frase è perfetta anche per la situazione che stanno vivendo i cacciatori che frequentavano il territorio che oggi è Parco Nazionale di Portofino, cacciatori fulminati da due decreti firmati dal Ministro Cingolani.

Stabiliti i confini provvisori (speriamo), nominato il Comitato di Gestione provvisoria (speriamo), approvato il regolamento per la introduzione e trasporto armi, quello per la detenzione di forbici e coltelli (!), sistemata qualche pratica edilizia…

e poi non si muove più nulla è sceso il silenzio.

Troppo silenzio, pericoloso; i pro parco grande nazionale improvvisamente in silenzio; i politici contrari in silenzio, i Sindaci in silenzio, Luca Garibaldi in silenzio, dei ricorsi non si sa più nulla.

I tanti soldi che dovevano arrivare dove sono? Nella finanziaria di fine anno no (ci sono soldi per sterilizzare i cinghiali e per chiudere gli allevamenti di animali da pelliccia). I soldi saranno nella calza della Befana?

Però il Divieto di caccia c’è; è in vigore!

Buon Natale a tutti, anche agli animalisti; mi raccomando non invitate al cenone i famelici lupi a due gambe e quelli a quattro zampe, non sono vegetariani!