Lavagna: diga Perfigli, speranze affidate alla Soprintendenza - LevanteNews

L’attesa per le decisione della Soprintendenza sul futuro della Piana dell’Entella si fa sempre più frenetica. A seguito dell’incontro, avvenuto due giorni fa, tra il Comune di Lavagna e la competente Commissione regionale in merito all’annosa questione della così detta diga Perfigli, l’amministrazione cittadina ha deciso di convocare già per i primi di gennaio un Consiglio comunale nel quale adottare una variante al piano regolatore. L’obiettivo: mantenere la destinazione agricola dell’area, al fine di rendere più concreta l’ipotesi dell’apposizione del vincolo monumentale sul “seggiun” napoleonico, a rischio di demolizione.

L’atto sarebbe stato richiesto dalla Soprintendenza e la Commissione si sarebbe mostrata non chiusa alle istanze dei Comuni direttamente coinvolti dall’opera contestata, cioè Lavagna e Cogorno. Entrambe le amministrazioni, com’é noto, richiedono da mesi la ridefinizione dell’accordo di programma con Regione e Città Metropolitana sulla messa in sicurezza della piana, proponendo soluzioni alternative all’edificazione di un nuovo secondo argine (la principale, quella di una canale scolmatore all’altezza di Carasco).

Intanto, l’allestimento del cantiere per la costruzione della diga procede, con l’arrivo, una decina di giorni fa, di nuove escavatrici. Ad essere preoccupati, accanto alle isituzioni locali, anche i cittadini lavagnesi riuniti nel Comitato “Giù le mani dal fiume Entella”. Il suo presidente, Giovanni Melandri, pur considerando gli ultimi elementi emersi, non cambia il giudizio sul ruolo degli attori in campo e dichiara: “Al momento l’unica condizione possibile per evitare l’avvio dei lavori rimane l’apposizione del vincolo sul ‘seggiun’ (monumentale) e sulla piana (paesaggistico) da parte della Soprintendenza; da ciò dipende tutto. In mancanza di esso, appena cadrà il procedimento di sospensiva, partirà la demolizione e Lavagna si troverebbe esposta al rischio di esondazioni per tutta la durata dei lavori, attualmente non prevedibile”. Le due esigenze della sicurezza della popolazione e della tutela dell’ambiente “possono essere tenute insieme – prosegue -, non demolendo un argine che in più di duecento anni non è mai stato oltrepassato dall’acqua, ma semmai allargandolo alla base tramite la stessa tecnica non invasiva e dalla comprovata garanzia di protezione, che andrebbe replicata a monte, dove l’Entella è più volte fuoriuscito”.

Quella che Melandri individua quale soluzione migliore, anche dal punto di vista della sostenibilità economica, consiste in un insieme di interventi diversi: in particolare, “il dragaggio e la modifica dell’orientamento della foce, in modo da ripristinare il corretto e naturale sbocco del fiume al mare -compromesso dalla presenza dei porti di Chiavari e Lavagna- e la correzione degli angoli dei rii affluenti da retti ad acuti”. Ipotesi, certo, che guardano già al domani. Oggi, invece, l’opzione sul tavolo è una: vincolo oppure no?

Mentre da un lato la Commissione regionale pare confermare l’atteggiamento aperturista mostrato dal Presidente Giovanni Toti all’incontro tenutasi a Chiavari, nei locali di Wylab, lo scorso 10 dicembre, quando, intervistato dall’imprenditore Antonio Gozzi, il governatore rispondeva “Se la Sovrintendenza riterrà sovraordinato un interesse di natura paesaggistico-ambientale rispetto ai benefici che il cd. muraglione potrebbe portare alle popolazioni e ove lo metta per iscritto con un atto formale, la Regione non esiterebbe a cambiare idea”, dall’altro la Città Metropolitana ha appena messo a bilancio per il biennio 2022-24 sei milioni di euro per opere di messa in sicurezza idraulica del fiume Entella.

Dunque, tutte le strade portano a considerare lo stop alla famigerata diga Perfigli. Escavatrici e stanziamenti a parte.