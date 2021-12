Chiavari Nuoto: "Lo sport è il legame più forte che ci sia, buon Natale a tutti" - LevanteNews

Dalla Chiavari Nuoto

La Chiavari Nuoto è una grande Famiglia che vive quotidianamente, per allenamenti e gare, sotto lo stesso tetto, condividendo emozioni, momenti bellissimi, gioie e dolori, soddisfazioni e rimpianti e, in generale, tutti quei sentimenti che fanno crescere, sempre e a tutte le età, e che richiamano ad essere sempre positivi e propositivi qualunque cosa accada, nel mondo dello Sport come nella vita.

Facciamo sì che rimanga sempre attivo nei cuori di tutti, il divertimento, facendo in modo di continuare a restare uniti, perché la vera forza è il gruppo! Lo Sport è il legame più forte che ci sia e che consente di coltivare tutti i sogni per trasformarli in realtà .Vi aspettiamo sempre più numerosi in piscina! Buon Natale a tutti voi ed alle vostre Famiglie!