Chiavari: museo archeologico, gli orari durante le festività - LevanteNews

Dalla Direzione Musei Liguria

In occasione delle Festività i luoghi della cultura della Direzione Musei Liguria osserveranno i seguenti orari, consultabili sul sito www.musei.liguria.beniculturali.it/orari

Provincia di Imperia

Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica | Ventimiglia

24, 28, 29, 30, 31 dicembre, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gennaio | Museo aperto 8.30-19-30 (Grotta del Caviglione ore 11.00-12.00 e 15.00-16.00)

26 dicembre | 10.00-18.00 e 27 dicembre | 10.00-14.00 aperture straordinarie Museo e Grotta del Caviglione

25 dicembre, 1 e 3 gennaio | Chiuso

Area Archeologica di Nervia | Ventimiglia

24, 29, 30, 31 dicembre – 5, 7 gennaio | Aperto 9.00-17.00

2, 6, 8 gennaio | Aperto 9.00-14.00

25, 26, 27, 28 dicembre; 1, 3, 4, 9 gennaio | Chiuso

Provincia di Savona

Forte San Giovanni | Finale Ligure

24, 30, 31 dicembre; 2, 6, 7, 8, 9 gennaio | Aperto 11.00-17.00

25, 26 dicembre, 1° gennaio | Chiuso

Villa Rosa – Museo dell’arte vetraria altarese

Mostra Natale sottovetro XII ediz. – La Fratelli Toso: i vetri storici dal 1930 al 1980

28,29,30 dicembre e 2,4,5,6,7,8,9 gennaio | Aperto 14.00-18.00

24,25,26,27,31 dicembre, 1,3 gennaio | Chiuso

Provincia di Genova

Museo archeologico di Chiavari

24, 28, 29, 30, 31 dicembre, 2, 4, 5, 6, 7, 8 gennaio | Aperto 9.00-14.00

25, 26, 27 dicembre, 1, 3, 9 gennaio | Chiuso

Provincia della Spezia

Villa romana del Varignano | Portovenere

24, 28, 29, 30, 31 dicembre, 2, 4, 5, 6, 7, 8 gennaio | Aperto 9.00-14.30

26 dicembre | Apertura straordinaria 10.00-13.30

25, 27 dicembre, 1, 3, 9 gennaio | Chiuso

Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni

28, 29, 30 dicembre | Aperto 8.30-19.30

24, 26, 31 dicembre, 2, 6, 9 gennaio | Aperto 8.30-14.00 (ultimo ingresso 13.00)

25 e 27 dicembre, 1, 3 gennaio | Chiuso

Orari apertura Anfiteatro: 24, 26, 31 dicembre, 1, 2, 7, 8, 9 gennaio 10.00-13.00 e 14.00-16.30

Castello di San Terenzo | Lerici

19, 26 dicembre, 2, 6, 7, 8, 9 gennaio | Aperto 10.00-13.00 e 14.30-17.30

1° gennaio | Aperto 14.30-17.30

24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre, 3, 4, 5 gennaio | Chiuso

Fortezza Firmafede | Sarzana

Mostra OBEY. WE THE FUTURE. The art of Shepard Fairey

24 dicembre| 10.00-13.00

26 dicembre | 10.00-19.00

28,29,30 dicembre | 16.00-19.00

31 dicembre | 10.00-13.00

1,4,5,7 gennaio 16.00-19.00

6, 8, 9 gennaio 10.00-19.00

25, 27 dicembre, 3 gennaio | Chiuso

Fortezza di Sarzanello | Sarzana

26 dicembre 10.00-13.00 e 15.00-17.30

31 dicembre 10.00-13.00

1° gennaio 15.00-17.30

2, 6, 7, 8, 9 gennaio 10.00-13.00 e 15.00-17.30

