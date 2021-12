Chiavari: muore in casa per cause naturali - LevanteNews

A Natale fanno notizia anche le non notizie. Una donna che non risponde ai parenti fa scattare l’allarme. In viale Kasman a Chiavari arriva il 118 che riscontra il decesso di una settantenne per cause naturali. Purtroppo uno dei tanti casi che si verificano durante l’anno. Per prassi arrivano anche i carabinieri e per scrupolo vengono chiamati anche i vigili del fuoco per accertare che in casa non vi siano tracce di gas o monossido di carbonio non rilevati. Esami negativi; nessun mistero. Anche se il magistrato potrà eventualmente chiedere l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. Nessun giallo, nessun mistero. Anche se è la vigilia di Natale.