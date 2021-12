Camogli: "Previsione di bilancio, ecco perché abbiamo votato no" - LevanteNews

Fuga dal dibattito in presenza e speranza nel bel tempo?

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri il Consiglio Comunale svoltosi in modalità on line.

All’ ordine del giorno c’era l’ approvazione del Bilancio e non si è potuto svolgere neanche su questo tema, un ampio dibattito in presenza.

Abbiamo assistito alla continuazione di quel modus operandi, che ha portato in precedenza la maggioranza del Sindaco Olivari a non parlare in Consiglio Comunale di cimitero, di piscina, di parco nazionale (ho presentato un’interpellanza per invitare l’amministrazione a risolvere le incongruenze sui regolamenti interni del Parco e sulla sua divisione interna in zone che rimpalla le responsabilità sulla Regione).

La presidente del Consiglio Comunale, dottoressa Arnoldi, ha disposto che noi 12 consiglieri comunali più il Sindaco, anche se muniti di green pass, distanziati e con mascherina, non potessimo riunirci nell’aula consiliare che può tenere fino a 50 persone.

Allora mi aspetto che i componenti della maggioranza, per coerenza, non vadano a pranzi o cene con persone non conviventi, non vadano in teatri, cinema, ristoranti o luoghi al chiuso, dove i distanziamenti sarebbero sicuramente inferiori.

Diversamente bisognerebbe dar ragione a quelli che sostengono che, a volte, le modalità on line sterilizzano le discussioni più critiche?

Per come sono stati gestiti gli eventi accaduti a Camogli, dal cimitero alla piscina, per il poco coraggio nel ridurre la pressione fiscale sui cittadini, per l’ uso di continue variazioni di bilancio che hanno rilevato una navigazione a vista nella gestione dei soldi dei Camoglini, per il fatto che non si sono viste politiche di valorizzazione e di comunicazione dell’immagine di Camogli, per il fatto che l’afflusso di persone in questo 2021 a Camogli è da ricondursi alle iniziative dei privati favorite dal meraviglioso tempo meteorologico e da una situazione globale che ha mutato le abitudini anche in tema di svago di molti italiani, (nel weekend dell’Immacolata, senza giornate di sole, Camogli deserta…) abbiamo votato contrariamente all’approvazione del bilancio.