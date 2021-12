Camogli: il lungomare in un presepe e altre artistiche Natività - LevanteNews

Lo scorso anno si dovette rinunciare ad aprirlo causa covid. Quest’anno, da oggi, è possibile ammirarlo. Parliamo del presepe allestito di fianco alla basilica di Santa Maria Assunta, che presenta la ricostruzione in dettaglio del lungomare cittadino fino a Rivo Giorgio compreso, con la conosciutissima palazzata.

A realizzarlo “Gli Amici del Presepe”, gruppo formato da Gianluca Bozzo, Stefano Diana, Massimo Lavarello, Michele Ogno e Gianni Verdina, con l’aggiunta di Simona Chiesi che nel 2019 decisero di ridare vita ad una tradizione camogliese. Dal 1986 al 1995, infatti, un gruppo dall’omonimo nome formato da Lino Campanelli, Ino Lavarello, Michele Maisano, Gero Ogno, Luigi Revello, Francesco Rognoni e Giampiero Sacella realizzò ogni anno un presepe allestito a Camogli, San Fruttuoso compreso.

Nel 2019 a Castel Dragone l’esposizione della prima creazione: la natività ambientata in uno scorcio dal molo a calata Prospero Castelletto. Quanto ricavato dalle offerte dei visitatori fu poi utilizzato per donare due defibrillatori a colonnina destinati a Punta Chiappa e a San Fruttuoso.

Per accedere è obbligatorio ritirare il “biglietto visita” presso il locale di fronte all’ingresso della Chiesa ed avere il green pass. Orario di visita: 10.30-12.30 e 15.18 tutti i giorni dal 24 dicembre al 9 gennaio (esclusi 25 dicembre e 1 gennaio) e per tutti i week end del primo mese dell’anno.

Un’altra tipologia di presepe, nel vaso di terracotta, è esposta nell’atrio della biblioteca e del Museo Marinaro. Per ora sono 26 le composizioni in mostra grazie all’iniziativa dell’Associazione Banca del tempo di Camogli. Due le sezioni in concorso: ragazzi fino a 12 anni e adulti. Fino al 6 gennaio si può visitare e votare, tutti i giorni feriali la mattina con orario 9-12; il martedì e il giovedì anche con orario pomeridiano 14-16; domenica 2 gennaio 11-17.

Da domani al 15 gennaio a Ruta, presepe con gli animali, a Ruta a cura della Confraternita.

Anche al Boschetto “Il Natale sui velieri” mostra-concorso dedicata ai bimbi dell’asilo ed elementari.

