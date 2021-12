Calcio/ Momento difficile per la Lavagnese ma Fasano non si tocca - LevanteNews

“Fasano non rischia”: l’annuncio è del direttore generale Andrea Dagnino alle pagine del Secolo XIX edizione del Levante: nonostante un momento difficile per la Lavagnese con cinque ko nelle ultime sei partite, la società dà fiducia al suo mister.

“C’è unità con i ragazzi, quindi non c’ motivo per pensare a una nuova soluzione. Speriamo invece di recuperare gli infortunati, da questo punto di vista la fortuna ci ha voltato le spalle per raggiungere i nostri obiettivi”.

Dopo la pausa natalizia la Lavagnese affronterà il Borgosesia in trasferta: chissà che il tecnico non riesca a ritrovare qualche giocatore. Troppi infortuni di giocatori importanti come spiega il Secolo quali Lombardi, Tissone e Rovido senza dimenticare Sbarbati fermato da un brutto infortunio o Romanengo. Ma anche Canovi (fuori ormai da alcuni mesi) e infine Avellino che non è stato al top della forma.