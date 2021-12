Calcio/ Genoa, attesa per i primi innesti: alla ripresa c'è il Sassuolo - LevanteNews

Undici punti al termine del girone di andata per il Genoa ma la testa è al mercato: il direttore sportivo Spors dovrà sfoltire la rosa e rinforzarla puntando su elementi che conoscano il campionato italiano.

Shevchenko spera di avere qualche giocatore già alla ripresa prevista per il 29 di gennaio in vista della sfida di campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Uno dei nomi caldi è quello Younes quest’anno poco impiegato nell’Eintracht Francoforte e di proprietà del Napoli ma non va dimenticato Castillejo poco impiegato da Pioli e che potrebbe partire per avere più spazio.

Due nomi utili a Sheva per giocare con il 4-3-3 e provare a dare più vivacità ad un attacco che fin qui ha segnato poco. Sullo spagnolo il Genoa spera di avere il sì dal Milan fin da subito così come per il calciatore tedesco. Sempre in chiave attacco piace Miranchuk per cui l’Atalanta al momento non sembra intenzionata a cedere

Ma ovviamente servono anche innesti in altre zone del campo e così è salito l’interesse per Vecino dell’Inter in mezzo al campo e di Larsen dell’Udinese in difesa. Quest’ultimo era stato seguito anche nel mercato estivo ma poi la trattativa di arenò.

Si è tirato fuori da ogni discorso Pjanic che ha dichiarato di proseguire la sua esperienza al Besiktas nonostante le sue apparizioni in campo non siano molte.