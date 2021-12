Calcio/ Dal Santa Maria di Rapallo alla Samp: tre giocatori tra i professionisti - LevanteNews

Dalla Polisportiva Santa Maria di Rapallo

Tre giovani calciatori cresciuti nella cantera rapallese tra i 14 ed i 15 anni (per non contare i più piccoli che sono più di 5) hanno intrapreso la via del professionismo in quattro anni sottoscrivendo contratti ufficiali con la Società U.C.Sampdoria.

Sono numeri che fanno riflettere quelli della PSM Rapallo Settore Giovanile che punta tutta la sua attività di calcio giovanile sulla la valorizzazione e la crescita dei propri ragazzi centrando spesso e volentieri il canale giusto per realizzare il sogno di qualunque giovane calciatore .

Michele Ragher leva 2004, Mattia Saitta leva 2006 e da oggi Calia Jose’ Angel leva 2006 cresciuti tutti calcisticamente nella Società Tigullina hanno spiccato il volo tra i professionisti e tutto nell’arco di quattro anni frutto di un enorme e lungo lavoro da parte di tutto lo staff tecnico della PSM Rapallo e la società U.C.Sampdoria