Uscio: conferimento e ritiro della Plastica Natale e 1° gennaio 2022 - LevanteNews

Dal comune di Uscio

Si informa la Cittadinanza che sarà possibile conferire i rifiuti plastici anche Venerdì 24/12/2021 e Venerdì 31/12/2021 (dalle ore 20:00 alle ore 24:00): verranno ritirati come di consueto, seppur in giorni festivi, dall’apposito servizio AMIU nelle prime ore dei giorni 25/12/2021 e 01/01/2022.

Si ricorda, inoltre, che i rifiuti (plastici, in questo caso) dovranno essere conferiti in prossimità, quindi a fianco i nuovi contenitori dei rifiuti del secco-residuo e dell’umido-organico (e non sopra lo sportello di apertura) per consentirne sempre l’accesso, anche in quei giorni.