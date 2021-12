Sestri: torna l'iniziativa di solidarietà "La luce di un gesto" - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Anche quest’anno con l’avvento delle feste natalizie torna il progetto di solidarietà La luce di un gesto che sostiene da un lato le realtà locali che si occupano delle fasce più fragili della popolazione, mentre dall’altro conserva uno sguardo internazionale sulle esigenze di bambini e famiglie in difficoltà attraverso la cooperazione con associazioni umanitarie specializzate.

Questa edizione, oltre al sostegno alla rete dei Centri di Ascolto cittadini (S. Bartolomeo e S. Antonio) e al Punto di Distribuzione alimentare CON, La luce di un gesto raccoglierà fondi per aiutare l’associazione Semi di Speranza con il progetto di raccolta e distribuzione di vestiti usati e che in particolare necessita di un macchinario per la sanificazione degli indumenti, e il progetto Coltiviamo lavoro e dignità in Rwanda volto a dare sostegno a circa 20 famiglie, in particolare donne sole con bambini, attraverso l’agricoltura. l’educazione alimentare e igienico/sanitaria

La raccolta è iniziata il 1 dicembre e si concluderà a fine settembre 2022: tante saranno le iniziative che verranno proposte per la raccolta dei fondi sia da parte delle associazioni e delle realtà territoriali che da anni sostengono l’iniziativa che da tante realtà associative, sportive e culturali che da quest’anno verranno coinvolte nel progetto.

Per chi volesse sostenere direttamente queste realtà potrà effettuare un versamento sul conto messo a disposizione dell’Associazione Baia delle Favole che si farà garante insieme al Comune di Sestri Levante dell’effettuazione dei bonifici alle realtà sostenute.

Questo l’iban su cui effettuare le donazioni: IT 40V0617532230000001177880.

Sono state inoltri distribuiti i fondi raccolti durante la precedente edizione: 2.000 euro sono andati all’associazione Semi di Speranza per la fornitura di pasti serali ai senza fissa dimora, 2.000 al Centro di Distribuzione Alimentare di San Bartolomeo per la fornitura alimentare e di generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà economica, 1.800 al nuovo centro di ascolto “Passo passo”, 2.000 ai frati Cappuccini per la mensa per i senza fissa dimora e 8.000 euro ai Centri di Ascolto Sant’Antonio e San Bartolomeo, per un totale di 15.800 euro di cui 13.300 donati da sindaca, assessori e consiglieri con la devoluzione di quote delle indennità di carica. Come ogni anno anche l’istituto comprensivo partecipa all’iniziativa con due raccolte di generi alimentari all’interno della scuola che vengono consegnate al Centro di distribuzione alimentare: nelle ultime settimane le famiglie e gli insegnanti hanno contribuito generosamente, fornendo generi di prima necessità per oltre 20 famiglie.

“Anche quest’anno riparte La Luce di un Gesto, iniziativa giunta ormai alla 24esima edizione. Come ogni anno i progetti sono stati selezionati dal Comitato promotore, composto da persone attive nella rete caritativa della città. Da ora e fino quasi a fine anno sarà possibile partecipare agli eventi organizzati per sostenere la raccolta, ma anche proporne di nuovi e aiutare così tutta la comunità di Sestri Levante in questo progetto di solidarietà – dichiara l’assessora ai Servizi alla persona Lucia Pinasco -. Ringrazio tutte le associazioni e le persone che 365 giorni all’anno collaborano con l’amministrazione per far fronte alle tante richieste di aiuto, e anche tutti coloro che con noi crederanno alla Luce di un gesto”.