Sestri: Razzetti torna a casa, onorificenza in comune - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Un grande onore per il Comune di Sestri Levante che questa mattina ha ospitato Alberto Razzetti nella sede di piazza Matteotti per la consegna di un riconoscimento per i suoi straordinari successi sportivi.

Il campione del mondo ha ricevuto l’onorificenza dalla sindaca Valentina Ghio e dal consigliere allo Sport Gabriele Ovindo in una piccola cerimonia in sala del consiglio a cui hanno preso parte rappresentanti dell’amministrazione e i suoi familiari, in un’atmosfera di grande emozione.

Ringraziando per la targa, il giovane nuotatore sestrese ha donato alla sindaca uno dei simboli della sua passione, una copia autografata della sua cuffia da nuoto.