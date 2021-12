Sestri: cesto di regali dei bambini agli anziani della casa di riposo "Le Due Palme" - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Piccoli doni fatti a mano per un Natale all’insegna della tenerezza. Protagonisti, i bambini dell’asilo nido Bianconiglio di via Nazionale, che hanno realizzato con le proprie mani un cesto di regali per gli anziani ospiti della casa di riposo Le Due Palme, a cui hanno abbinato delle pergamene di auguri.

Uno splendido gesto di affetto che siamo certi riscalderà l’atmosfera della casa di riposo e i cuori dei suoi ospiti, per cui vogliamo ringraziare i piccoli e le loro educatrici, che li hanno aiutati nel creare i doni e si occuperanno della loro consegna