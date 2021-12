RASSEGNA STAMPA. Covid: bilancio sconcertante, timori per le festività - LevanteNews

Oggi, giovedì 23 dicembre auguri a Giovanni. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Nuvole a pecorelle, acqua a catinelle”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “In Asl 4 ieri si è verificato 1 nuovo decesso; 86 i nuovi contagiati e ancora 30 le persone ricoverate”; “Rischio zona arancione, un incubo per le attività”; “Gulliver fa centro anche ai Leudi”; “Cinque classi in quarantena, a febbraio hub per scolari”..

Sestri Levante: Muzio preoccupato per il futuro di Medicina. Sestri Levante: colonnine per auto elettriche, bando per dieci stazioni. Sestri Levante: denaro perso in strada e recuperato dalla polizia. Sestri Levante: mantenute le partecipate, Vigo presidente dei revisori. Lavagna: banca del latte per neonati prematuri. Lavagna: diga dell’Entella contestata, si fa strada l’ipotesi vincolo. Lavagna: venti nuove telecamere. Lavagna: Accademia del turismo, accordo con Federalberghi. Chiavari: casa popolare occupata abusivamente.

Rapallo: crollo diga, società del porto esclusa. Rapallo: chef Dentone take away e un negozio d’arte orientale ultime novità del commercio. Santa Margherita Ligure: il Comune festeggia 11 dipendenti andati in pensione.

Recco: tomba perenne per il pittore Santagata.

Lumarzo: lavori al tunnel del Ferriere, previsto stop di quattro mesi. Borzonasca: morto nel lettino, il dolore di tutta la valle. Borzonasca: animali selvatici lungo la 586.