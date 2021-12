Rapallo: a Montepegli si è accesa una luce; "Aiutateci ad aiutare" - LevanteNews

Dal Comitato Festeggiamenti Montepegli 2000

Desideriamo ringraziare il Consigliere comunale con delega alle frazioni Fabio Proietto per aver acceso una luce nella nostra Montepegli. Quest’anno si accende una nuova luce anche per chi è in difficoltà: il Comitato Festeggiamenti Montepegli 2000 sostiene il progetto proposto dalle Associazioni “Aiutateci ad Aiutare” ed “Oltre lo specchio” di Rapallo per l’acquisto di due caschi refrigeranti per pazienti sottoposti a trattamento chemioterapico da donare al Day Hospital Oncologico dell’Ospedale N.S. di Montallegro di Rapallo.

Aiutateci ad aiutare anche voi, acquistando un biglietto della lotteria che finanzia l’iniziativa, nei numerosi esercizi commerciali di Rapallo che collaborano con noi, o direttamente alla casetta sul lungomare di Rapallo.

Vi aspettiamo in occasione della Messa di mezzanotte a Montepegli, per farci gli auguri e brindare insieme.

Il Direttivo