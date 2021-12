Nuvolosità in aumento per il progressivo instaurarsi di un flusso umido meridionale in quota, in particolare sul Centro e sul Levante della regione. Locali deboli precipitazioni, in particolare dal tardo pomeriggio sul Levante: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: complessivamente in diminuzione

VENTI: tra deboli e moderati settentrionali sul Centro, meridionali sugli estremi

MARE: poco mosso, in aumento a mosso in serata su imperiese

UMIDITA’: su valori alti