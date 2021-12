Monterosso: "Presto la riqualificazione del molo" - LevanteNews

Dalla segreteria del sindaco di Monterosso

Tutto pronto per i lavori di riqualificazione del Molo che presto cambierà faccia presentandosi con più sicurezza ed efficienza.

“Siamo orgogliosi – ha detto il Sindaco, Emanuele Moggia – di offrire ancora una volta il nostro contributo per la riqualificazione del territorio monterossino, grazie all’impegno e alla professionalità dei funzionari incaricati. Il progetto non si ferma alla riparazione dei danni causati dalle mareggiate che hanno progressivamente aggredito il molo, ma prevede, la riqualificazione dell’infrastruttura attraverso la sostituzione della pavimentazione e il consolidamento della banchina con il posizionamento di blocchi in granito. I cittadini potranno, dunque, concedersi delle passeggiate di fronte al mare in totale sicurezza, senza il disagio causato dal deterioramento dell’attuale pavimentazione”

Per quanto concerne l’anfiteatro del porticciolo dei pescatori, che è già stato in passato oggetto di lavori, grazie ai quali sono state ripristinate le scalinate di accesso e il palco, verrà messo in sicurezza il piccolo tunnel di collegamento tra il porticciolo e la galleria più ampia, che unisce il borgo vecchio con Fegina e che attualmente risulta a rischio distaccamento in più punti.

Infine, per garantire l’accesso alla galleria in modo agevole e favorire un eventuale esodo delle persone in caso di necessità dalla piazzetta, si prevede di realizzare una nuova scalinata con andamento lineare e di maggiore conforto rispetto all’attuale.

La Giunta Comunale si è espressa approvando il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento per un importo complessivo di €.250.000.