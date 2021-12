Monterosso: Babbo Natale entusiasma i bambini - LevanteNews

Dal Comune di Monterosso

Babbo Natale è arrivato anche a Monterosso e insieme all’Amministrazione e alle Associazioni del luogo ha ricreato un bellissimo momento per tutti i bambini, portando regali, dolci e cioccolata calda.

È sorprendente vedere come l’entusiasmo dei bambini riesca a sopravvivere a tutti i momenti e come, con grande responsabilità, abbiano fatto propri dei nuovi modi di volersi bene, di imparare e di stare insieme. Pensiamo spesso di essere noi nella posizione di dover insegnare loro delle nozioni sulla vita, però basta soffermarsi un attimo ad osservarli per capire che i più grandi insegnanti sono proprio loro.

È anche grazie alla sinergia costruita nel tempo con le Associazioni che riusciamo a realizzare questi spazi di convivialità, nel massimo della sicurezza e rispettando tutte le ordinanze, cercando di fare del nostro meglio con un sorriso che si può scorgere anche da sopra alla mascherina. Un felice Natale a tutte le bambine e i bambini di Monterosso.