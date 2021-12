Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-'Santa'-Sori i film in programma - LevanteNews

La programmazione dei film in Riviera

BURGO di Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 16 36 228) Dal 13 al 9 gennaio Da giovedì 23 a domenica 26 dicembre 1° film Sing 2 (animazione) ore 16.00 e 18.00 2° film Spiderman no way home ore 21-00 ***** Da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre 1° film Chi ha incontrato Babbo Natale ore 16.00 e 18.00 2° film House of Gucci ore 21.00 ***** Da sabato 1 a domenica 9 gennaio 1° film Me contro te persi nel tempo ore 16.00 e 18.00 2° film Matrix resurrections ore 21.00 **********

ARISTON Sestri Levante (via Fico 12; telefono 0185 41505)

Dal 23 al 27 dicembre. Mercoledì 22 chiuso per turno

Spiderman no way home

Giovedì 23 ore 16.30; 21.15

Venerdì 24 ore 16.30; 20.45 (Versione originale con sottotitoli IT)

Sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 ore 15.30; 18.30; 21.30

*****

Diabolik

Giovedì 23 ore 18.15; 21.15

Venerdì 24 ore 20.30

Sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 ore 21.15

*****

Sing 2 – sempre più forte

Giovedì 23 e venerdì 24 ore 16.00

Sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 ore 16.00; 18.15

**********

MIGNON Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309 694)

Fino a mercoledì 22

Diabolik

Ore 16,30; 21,00

Regia: Manetti Bros – Con: Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea – Italia, 2021 – 132′

Clearville, fine anni ’60. Dopo aver messo a segno un altro colpo, Diabolik riesce a sfuggire alla polizia dopo un inseguimento. L’ispettore Ginko, con la sua squadra, sta facendo di tutto per prenderlo ma fino a questo momento i suoi tentativi sono andati a vuoto. Intanto in città è arrivata Eva Kant, una ricca ereditiera cha ha con sé un diamante rosa, un gioiello dal valore inestimabile. Giorgio Caron, vice-ministro della Giustizia, è perdutamente innamorato di lei ma non è ricambiato. Una sera, Diabolik si introduce nella stanza dell’hotel di Eva per rubarle il prezioso diamante, assumendo l’identità del suo cameriere personale. Appena si vedono, scatta il colpo di fulmine. Il “Re del Terrore” però poi viene catturato dall’ispettore Ginko e portato in carcere e Lady Kant farà di tutto per farlo evadere e salvarlo dalla ghigliottina.

*****

da giovedì 23 a lunedì 27

Sing 2

Ore: 15,20; 17,30

Regia: Garth Jennings – Cartoni animati – Usa, 2021 – 114′

Buster Moon crede nel proprio gruppo di lavoro, non ha dubbi che Rosita, la maialina piena di figli, possa fare la protagonista di un grande musical, né che Gunter, il maiale nordico, possa inventare uno show all’altezza di Jimmy Crystal. Sì, perché è proprio a Redshore City, la capitale dello showbusiness, che Moon vuole andare, per convincere il famoso produttore che farebbe bene a scommettere su di loro. Poco importa se dovrà inventarsi uno stratagemma per arrivare al suo cospetto. E magari assumere la sua poco dotata figlia Porscha. E persino impegnarsi a riportare sul palco un mito della musica che non si fa più vedere da quindici lunghi anni: Clay Calloway

Un musical ad alto tasso di intrattenimento. La Illumination si sfida da sola e supera brillantemente la prova.

*****

Diabolik

Ore: 21,00

**********

AUGUSTUS Rapallo (Via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 23 al 27 Dicembre

Spiderman no way home

Giovedì 23 ore 16.30; 21.15

Venerdì 24 ore 16.30; 20.45

Sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 ore 15.30; 18.30; 21.30

*****

Diabolik

Giovedì 23 e venerdì 24 ore 16.00; 21.00

Sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 ore 21.15

*****

7 Donne e un mistero (dal 25)

Sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 ore 16.00; 18.30

*****

Chi ha incastrato Babbo Natale?

Giovedì 23 e venerdì 24 ore 18.30

Sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 ore 17.45

*****

West Side Story

Giovedì 23 ore 15.40; 21.15

Venerdì 24 ore 15.40; 20.30

Sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 ore 15.40; 21.15

**********

CENTRALE – Santa Margherita Ligure (Largo Giusti, 16; telefono 0185 286 033)

Dal 23 al 27 Dicembre

House of Gucci

Giovedì 23 e venerdì 24 ore 17.45; 21.00

Sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 0re 17.45; 21.30

*****

Sing 2 – sempre più forte

Da giovedì a lunedì ore 15.30

**********

COSTA Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700 681)

Il bambino nascosto

Mercoledì 22 dicembre ore 21

Regia di Roberto Andò

Un film con: Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Imma Villa, Salvatore Striano, Roberto Herlitzka, Tonino Taiuti, Alfonso Postiglione, Claudio Di Palma, Sergio Basile, Enzo Casertano, Francesco Di Leva, Gianfelice Imparato

Genere drammatico

Durata: 110 min

Il bambino nascosto, film diretto da Roberto Andò, racconta la storia di Gabriele Santoro (Silvio Orlando), che insegna pianoforte nel Conservatorio S. Pietro a Majella, sito a Napoli, e vive nella zona di forcella, un quartiere popolare. Quando una mattina il postino citofona per la consegna di un pacco, Gabriele si sta radendo la barba e, aperta la porta, si reca in bagno a sciacquarsi il viso. In questi pochi minuti intercorrono tra l’arrivo del corriere alla porta e il lavaggio della faccia dell’insegnate, un bambino riesce a insinuarsi nell’appartamento attraverso la porta aperta e si nasconde al suo interno.

Il professore non si accorge della sua presenza fino a tarda sera e riconosce subito il bambino. Si tratta di Ciro (Giuseppe Pirozzi), ha 10 anni ed è il figlio dei suoi vicini di casa. Quando “il maestro”, così è noto nel su quartiere, gli chiede perché sia fuggito di casa, Ciro non proferisce parola. Nonostante non conosca il motivo dell’allontanamento del bambino, Gabriele decide comunque di tenerlo con sé e approfitta di questo tempo trascorso con lui per conoscerlo meglio.

Il padre di Ciro è un camorrista e nella sua famiglia non c’è spazio per l’affetto, perché tutti troppo impegnati nei loro loschi affari. Sebbene nascondere il piccolo, significhi correre un grande pericolo, Gabriele accetta di farlo e prova a dare al bambino tutto quell’affetto che gli è mancato finora. Questa sua scelta, però, si rivelerà una vera e propria sfida per chi è sulle tracce di Ciro…

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=uopx33QCeJA

*****

Sing 2

– Ven 24 dicembre ore 16:30

– Sab 25 dicembre ore 17:30

– Dom 26 dicembre ore 17:30

– Sab 1 gennaio ore 17.30

– Dom 2 gennaio ore 15:30

Regia di Garth Jennings

Un film con: Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia, Zucchero Fornaciari, Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon, Tori Kelly, Nick Kroll, Bobby Cannavale, Bono

Genere Animazione, Commedia

Durata: 92 min

Sing 2, diretto da Garth Jennings, è il sequel dell’omonimo film di successo che vedeva un gruppo di animali, capitanati dal koala Buster Moon, che per salvare il Moon Theatre dalla chiusura decide di indire una gara canora così da riportare il teatro al suo vecchio splendore. Questa volta i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per debuttare su un palco ancora più prestigioso. Buster sogna infatti di esibirsi al Crystal Tower Theater nell’incantevole Redshore City, ma senza nessuna conoscenza non sarà facile.

Buster (voce originale Matthew Mcconaughey) e il suo straordinario gruppo di amici formato dalla scrofa Rosita (voce originale Reese Witherspoon), il porcospino rocker Ash (voce originale Scarlett Johansson), il gorilla Johnny (voce originale Taron Egerton), l’elefante Meena (voce originale Tori Kelly) e il porcellino Gunter (voce originale Nick Kroll), dovranno riuscire a entrare di nascosto nei famosi uffici della Crystal Entertainment, diretti dallo spietato lupo Jimmy Crystal (voce originale Bobby Cannavale).

Per attirare l’interesse di Mr. Crystal, Buster la dice grossa: assicura che farà parte del suo nuovo spettacolo la leggenda del leone rock Clay Calloway (voce originale Bono). Purtroppo Buster non ha mai conosciuto Clay e averlo nel suo gruppo è quasi impossibile, l’artista infatti, dopo la scomparsa della moglie, è da più di dieci anni che non si fa più vedere in giro.

Così mentre da una parte Gunter e Buster si preparano a realizzare il loro più sorprendente spettacolo teatrale, dall’altra per far fronte alle minacce di Mr. Crystal Mount, dovranno trovare e convincere il solitario Clay ad unirsi a loro.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=EtuSBgUCNUU

*****

Natale al cinema!

*****

Cry macho a Casa

– Sab 25 dicembre ore 21:00

– Dom 26 dicembre ore 21:00

– Mer 29 dicembre ore 21:00

Regia di Clint Eastwood

Un film con Clint Eastwood, Eduardo Minett, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola, Horacio García Rojas, Brytnee Ratledge

Genere Drammatico, Western

Durata: 104 min.



Cry Macho – Ritorno a Casa, il film diretto da Clint Eastwood, ambientato nel 1978, segue la storia di Miko (Clint Eastwood), ex campione di rodeo e addestratore di cavalli. Trovandosi in difficoltà economiche, per guadagnare soldi facili, Miko decide di accettare dal suo ex capo, l’incarico di riportare a casa in Texas, Rafa (Eduardo Minett), il giovane figlio dell’uomo, per proteggerlo dalla madre messicana schiava dell’alcol.

Sulla strada del ritorno dal Messico verso il Texas, Miko e Rafa, si conoscono meglio e diventano amici. I due si troveranno ad affrontare avventure e pericoli inaspettati e se da una parte il viaggio rappresenterà per il giovane ragazzo motivo di crescita e conoscenza, per l’anziano allevatore sarà invece un’occasione per liberarsi dai peccati commessi durante la sua esistenza.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=n87EvF7vw6w

*****

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– è obbligatorio presentare il proprio Green Pass all’ingresso della struttura

– rilasciare le proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni

– Mantenere la mascherina all’interno della sala cinematografica e nelle aree comuni

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura

– i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto

– i biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il cinema durante gli orari di apertura della Pro Loco Sori