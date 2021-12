Lavagna: "Diga Perfigli, si è insediata la commissione" - LevanteNews

Dal Movimento 5 stelle Chiavari

Si è insediata la commissione regionale per l’esame della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico della piana fluviale dell’Entella.

Questo vuol dire che è partire l’iter, fermo al palo da diverso tempo per volere politico, per valutare il vincolo sulla Piana, delle varie possibilità bocciate dalla inerzia politica questa è l’unica rimasta per bloccare “l’opera”. Già nel lontano 2013, manifestavamo contro l’opera, possono dire lo stesso gli altri che saliranno da qui a breve, in caso di blocco dell’opera, sul carro dei vincitori?



Siamo stati tra i fondatori del Comitato, giù le mani dal fiume Entella e da anni combattiamo al fianco dei proprietari per bloccare il “mostro”. L’abbiamo sempre catalogata tra le opere inutili e dannose per il territorio ma gli interessi speculativi hanno fatto sì che la Diga diventasse per alcuni un’opera fondamentale.

Diverse le manifestazioni a cui abbiamo partecipato e le iniziative promosse, come il convegno organizzato nel 2019 o la fiaccolata del 2015.



Curioso come solo negli ultimi mesi alcune forze politiche si siano mosse dopo un lungo silenzio. Opportunità? Ravvedimento? Non lo sappiamo ma quello che è certo è che noi siamo sempre stati contrari e abbiamo lottato per arrivare a questo punto. Non arretriamo di 1 cm perché comunque, al momento, nulla è stato ancora bloccato.