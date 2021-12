Lavagna: decesso di Camilla, medici dai giudici - LevanteNews

Si torna a parlare di Camilla Canepa, 18 anni, studentessa di Sestri Levante che avrebbe dovuto sostenere la maturità: a raggiungere quel traguardo non ce l’ha fatta. Il 25 maggio si fa vaccinare e riceve una doase di AstraZeneca. Il 3 giugno si reca al pronto soccorso di Lavagna per una fortissima emicrania. Dopo una tac senza contrasto, il giorno dopo viene dimessa. L’indomani la ragazza torna al pronto soccorso in condizioni disperate per una trombosi – lo si saprà successivamente – provocata dal vaccino.

Nella cartella clinica redatta il 3 giugno non risulta il fatto che la diciottenne fosse stata vaccinata con AstraZeneca. I genitori di Camilla asseriscono che il particolare era stato comunicato al personale sanitario.

Ora i giudici che indagano sulla morte della ragazza, hanno convocato i medici che il 3 giugno erano in servizio al pronto soccorso di Lavagna; vogliono chiarire perché quell’importantissimo particolare non fu indicato nella cartella clinica. Camilla non si riprese più e morì il 10 giugno.