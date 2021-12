Lavagna: ancora un incendio, illesi gli occupanti - LevanteNews

Incendio in uno scantinato in via via Madonna del Camminello questa notte a Lavagna. Erano le 4.30 quando è scattato l’allarme. I vigili del fuoco di Chiavarti, accorsi in pochi minuti, hanno limitato il fuoco domando poi il rogo. Le famiglie evacuate hanno potuto ritornare in casa poiché le fiamme non hanno provocato lesioni alle strutture. Nessuno ha riportato lesioni, ustioni o intossicazioni da fumo. Al momento ignote le cause che hanno provocato il rogo. In via Madonna Camminello anche il 118 e i carabinieri.