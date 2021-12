Cogorno: "Sostituite 70 lampadine dopo la nostra segnalazione" - LevanteNews

Da Laura Bacchella e Oriano Castelli, consiglieri comunali di ‘Cogorno Democratica – Partecip@ttiva’

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni in merito alla scarsa visibilità della pista ciclopedonale del

Lungo Entella a causa dei tanti lampioni non funzionanti, i consiglieri di ‘Cogorno Democratica –

Partecip@TTIVA’ hanno svolto un vero e proprio censimento delle luci mancanti: risultavano non

funzionanti circa 70 lampadine. Nei giorni scorsi, i consiglieri hanno dunque predisposto un report

dettagliato delle luci mancanti e, allegandone le foto, lo hanno trasmesso all’Ufficio Protocollo del

Comune.

E’ notizia di ieri che il lavoro di sostituzione delle lampadine è stato svolto ed il sopralluogo

effettuato lo conferma. Si esprime dunque soddisfazione per la solerzia con cui la segnalazione è

stata presa in considerazione al fine di risolvere un disservizio che rendeva la pista ciclabile buia e

pericolosa.