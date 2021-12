Chiavari: utenze e spese condominiali, contributi del Comune - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

È stato pubblicato sul sito istituzionale del comune di Chiavari ( https://www.comune.chiavari.ge.it/it ) l’esito dell’Avviso pubblico per l’erogazione dei contributi a sostegno delle spese condominiali e per le utenze domestiche.

L’ammontare delle risorse stanziate per il Comune di Chiavari dal decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, pari a 115.125,40 €, ha permesso l’accoglimento di numerose domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti per l’ottenimento del sussidio.

Nei prossimi giorni verrà recapitata una comunicazione scritta ad ogni soggetto idoneo contenente l’importo di liquidazione.

«La misura, pensata per le famiglie più colpite dall’emergenza COVID-19, ha consentito il ristoro delle spese sostenute da settantotto cittadini – afferma l’assessore dei servizi sociali, Fiammetta Maggio – Al fine di soddisfare in maniera efficace la popolazione chiavarese e raggiungere tutti i richiedenti in possesso dei necessari requisiti con il budget disponibile, si è reso indispensabile ridurre proporzionalmente il contributo spettante a ciascun beneficiario».