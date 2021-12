Chiavari: "Rifacimento pannelli, assegnato l'appalto. Grazie Conte" - LevanteNews

Da Davide Grillo, Mu5s Chiavari

Abbiamo saputo che oggi è stato assegnato l’appalto per il rifacimento dei pennelli davanti alla costa di Chiavari.

Un progetto molto importante e costoso, sicuramente un bene per la città, vorremmo solo ricordare, visto che molto probabilmente il Comune ed Avanti Chiavari si dimenticheranno di farlo, che a seguito dello stato di calamità dovuto alla disastrosa mareggiata dell’ottobre 2018 il Governo Conte (di cui faceva parte l’On. Traversi) stanziò per la Regione Liguria l’importante cifra di 333 milioni di euro per il triennio 2019 – 2021 in relazione al Piano sul dissesto idrogeologico. Di quella cifra a Chiavari sono stati imputati gli appunto 14 milioni per il progetto di difesa della costa (rifacimento dei pennelli). In allegato la lettera di riferimento.

Un grande aiuto dal Governo per la Regione Liguria e per i Comuni come Chiavari e Rapallo (10 milioni per il dragaggio del golfo).

Ci auguriamo che ne venga riconosciuto il valore e che i meriti vengano condivisi.