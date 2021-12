Chiavari: "Manca il numero legale, bilancio non votato. Consiglio da riconvocare" - LevanteNews

Verso le elezioni

Chiavari: “Manca il numero legale, bilancio non votato. Consiglio da riconvocare”

"Il bilancio comunale risulta non approvato e che sarà necessario riconvocare un consiglio comunale per l'approvazione con un aggravio di spesa sulle casse comunali probabilmente. Dall'Avv. Segalerba, in politica da 20 anni e forse più, ci si aspetta una maggior attenzione durante un passaggio fondamentale come l'approvazione del bilancio"