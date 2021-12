Chiavari: "Bisso e Ghiggeri dovrebbero autosospendersi" - LevanteNews

Da Davide Grillo Movimento 5 stelle Chiavari

La vicenda del palazzo Ferden continua a non essere chiara. La maggioranza fa scudo per proteggere l’assessore Bisso, il consigliere Ghiggeri Luca ed il nominato del Comune nel consiglio della Fondazione Torriglia Ghiggeri Gianmarco.

Le carte sembrano dire che c’era la volontà politica di togliere il vincolo al palazzo per consentire ai proprietari (una parte è del dott. Ghiggeri Gianmarco) di costruire 12 appartamenti e di venderli (il mandato sembra lo avesse l’agenzia di Ghiggeri Luca).

Ora, a fronte di una situazione così delicata, crediamo che il consigliere e l’assessore dovrebbero quantomeno autosospendersi dalle cariche in attesa di chiarire la loro posizione.

Capiamo anche che la sindaca facenti funzioni dott. Stanig sia in balia degli eventi non essendo l’urbanistica nel suo background.

Il che è comprensibile vista la complessità della materia, ma forse dovrebbe tutelarsi e chiedere lei in prima persona un passo indietro ai componenti della sua maggioranza.

Vorrei che ci fosse più trasparenza verso i cittadini.